Marelli: "Lykogiannis-Gimenez ricorda Perez-Lautaro: allora fu un errore dare rigore, giusto non assegnarlo oggi"

Non solo il contatto Lucumì-Gimenez (clicca qui), in Milan-Bologna i rossoneri hanno protestato per un rigore non concesso dopo un contatto in area tra Lykogiannis e Santi Gimenez. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza l'episodio. Queste le sue parole:

“Contatto in area di rigore tra Gimenez e Lykogiannis, con il pallone che non arriva mai nelle loro zone ma questo non conta. Tenendo conto che il contatto tra le ginocchia è molto marginale, uno sfioramento, quello che conta è l’eventuale trattenuta. Lykogiannis tocca con la mano destra la spalla destra di Gimenez. Episodio che richiama quello avvenuto due stagioni fa per fallo di Perez su Lautaro con intervento del VAR: venne considerato un errore. Fu un errore il richiamo del VAR e la concessione del rigore. Episodio che assomiglia moltissimo a quello di questa sera: stasera è stato un episodio simile, nel calcio non esistono episodi uguali, ed è stato giusto il fatto che non è stato assegnato il calcio di rigore”.