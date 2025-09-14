Marelli: "Lucumì-Nkunku DOGSO, rosso e rigore. L'errore grave è del VAR"

Grandi proteste, Allegri addirittura espulso, per la decisione di arbitro e VAR di revocare il rigore concesso al Milan negli ultimi minuti di partita. Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale su DAZN, commenta così la situazione:

“Due episodi in uno. Nkunku si presenta solo davanti a Skorupski e viene attaccato alle spalle da Lucumì, velocemente recupera il pallone e poi viene affrontato da Freuler. Skorupski viene ammonito per proteste. Il fallo più importante è questo: una spinta da parte di Lucumì senza la possibilità di giocare il pallone su Nkunku che poi lo recupera e viene affrontato da Freuler. Cosa succede? Qui c’è il cortocircuito e soprattutto l’errore del VAR Fabbri: invece di far vedere entrambi gli episodi, perché l’arbitro avrebbe potuto essere richiamato anche per il primo episodio per un’espulsione, invece viene mostrato solo il secondo episodio.

Possiamo essere anche d’accordo che sul secondo episodio non ci sia fallo, mentre è molto evidente il fallo di Lucumì su Nkunku, che affronta il giocatore del Milan senza la possibilità di giocare il pallone. Si tratta di un DOGSO non genuino, una chiara occasione da rete interrotta da un’infrazione che avviene senza la possibilità di giocare il pallone. E in questo caso la previsione è: calcio di rigore ed espulsione del difensore. L’errore grave è del VAR. Marcenaro sbaglia a non fischiare live il primo contatto, ma l’errore grave è anche del VAR che mostra esclusivamente il secondo contatto: Marcenaro si trova costretto a decidere solo guardando una parte dell’episodio, senza poter vedere la parte che gli era sfuggita”.