Marelli: "Maresca per Roma-Milan scelta logica, giusta, corretta e meritata"

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto in video sul suo canale YouTube, ha commentato così la designazione di Maresca come direttore di gara per Roma-Milan di domenica: "Su Maresca si stanno già sprecando tweet e post sui social, la verità è che questa designazione era praticamente scontata. Nel classico costume di Rocchi, l’aveva tenuta nascosta ma l’aveva programmata da settimane e non mi sorprende. Maresca sta arbitrando bene, sinceramente di andare a rivangare prestazioni passate mi sembra uno sport inutile perché gli arbitri sono quelli e quelli devono girare, a meno che non dobbiamo pensare che le società si siedano a tavolino e scelgano loro l’arbitro che preferiscono. Il designatore è Rocchi, le società devono giocare la loro partita e l’arbitro lo sceglie l’AIA. Per quanto mi riguarda questa di Maresca è una scelta logica, giusta, corretta e meritata”.