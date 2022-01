Marelli: "Primo rigore di Milan-Roma evidente, il tocco di mano è volontario"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione TuttiConvocati, in onda su Radio24, analizzando gli episodi da rigore di Milan-Roma: "Sul primo rigore di Milan-Roma c'è poco da eccepire, il tocco di braccio era classica casistica di tocco di mano volontario. Calcio di rigore evidente. Sull'ultimo rigore non posso dire nulla, è molto leggero, sono quei rigori metà metà, come i 3 episodi precedenti, ma se si assegna l'ultimo allora bisogna darne 5".