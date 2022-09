Marelli sul rosso a Di Maria: "Condotte di questo genere sono punite con due giornate o più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato a DAZN l'espulsione rimediata da Angel Di Maria in Monza-Juventus: "Sull'espulsione direi che c'è veramente poco da dire, è stato molto bravo Maresca ad essere in posizione idonea per poter valutare nella maniera migliore possibile quello che è successo tra Izzo e Di Maria. Maresca non ha avuto alcun dubbio e ha espulso immediatamente il giocatore. Un'espulsione assolutamente giusta, che nel gergo viene definita fallo di reazione. In realtà nel regolamento la denominazione corretta è condotta violenta. Ed è importante perché nel codice di giustizia sportiva condotte di questo genere sono punite con 2 o più giornate. Quello che ci si aspetta sostanzialmente per questo gesto sono due giornate perché non vedo i presupposti per una giornata in più o più di due giornate. Poi bisognerà vedere cosa deciderà il giudice sportivo perché in alcune circostanze, mi ricordo un'espulsione di Immobile, c'è stata una giornata più la multa".