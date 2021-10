Maresca: "Alcune polemiche strumentali, sospettare che ci sia qualcosa dietro fa sorridere"

l VAR è uno strumento fondamentale, ma le decisioni devono sempre e indiscutibilmente spettare all'arbitro in campo. Concetto ribadito nelle scorse ore dal designatore Rocchi, e sposato in pieno da Fabio Maresca, eletto circa un mese fa presidente della sezione AIA di Napoli: "La centralità del ruolo dell'arbitro è il principio fondamentale - ha detto il fischietto di A ai taccuini de Il Mattino -. Il VAR è uno strumento chiave e non si torna indietro ma deve intervenire solo quando c'è un chiaro ed evidente errore. La lettura, l'interpretazione della gara e la capacità decisionale devono restare in mano all'arbitro sul terreno di gioco perché è lui che ci mette la faccia nel bene e nel male". L'ultimo weekend non è stato certamente semplice per la classe arbitrale, ma guai a fare dietrologia: "Non vogliamo essere protagonisti, un arbitro deve diventarlo solo se chiamato a prendere una decisione difficile o impopolare - ha proseguito Maresca -. Certe polemiche sono strumentali e vanno al di là del singolo episodio. Sospettare che ci sia qualcosa dietro ci fa solo sorridere".