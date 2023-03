Maresca: "No fuorigioco se una parte del corpo è in linea col penultimo difensore: sperimentiamo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si sta sperimentando l'ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore". A rivelarlo, in un'intervista concessa ai taccuini de Il Mattino, è l'internazionale Fabio Maresca, che ha di recente diretto la Supercoppa tra Inter e Milan: "Questo cambierebbe radicalmente tutto - sottolinea -, lo stile del gioco, il modo di attaccare e di difendere. Nei tornei Under 18 si sta già sperimentando".