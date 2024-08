Maresca: "Sarebbe giusto gli arbitri parlassero a fine gara"

vedi letture

Un giorno gli arbitri parleranno a fine partita? A rispondere è Fabio Maresca, arbitro di Serie A e internazionale della sezione di Napoli, che in un'intervista al Corriere della Sera ci ha tenuto a spiegare: "Per me sarebbe giusto. Non abbiamo nulla da nascondere. Io non avrei problemi, ma non siamo tutti uguali. Occorre il contesto giusto, dove non si cerca la polemica, ma un dialogo costruttivo".

Lei è stato il primo a fischiare un rigore con il VAR. Com’è cambiato il calcio con la tecnologia?

"In meglio. E fra 5 anni sarà ancora meglio, perché la tecnologia avanza. Ma non deve mai snaturare il gioco, solo aiutare a evitare errori".

I giocatori dicono che il problema degli arbitri è che non hanno mai giocato.

"Hanno ragione. Aver giocato almeno un po’ è fondamentale. Ma loro non hanno mai arbitrato. E vi garantisco che è difficile uguale".