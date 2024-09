Marianella: "Fonseca ha bisogno di tempo, i nuovi acquisti pure. Le parole di Ibrahimovic, molto da guascone, non hanno aiutato"

vedi letture

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Liverpool nettamente più forte del Milan. Il divario tra le due squadre esiste. Il Milan deve riflettere, ma non deve abbattersi per aver perso con il Liverpool, ma per l'inizio di stagione in generale. Certamente è un Milan meno brillante per quello che ci si poteva attendere. C'è un allenatore nuovo che ha bisogno di tempo, il mercato, secondo me è stato molto buono, ma c'è bisogno di tempo.

Le parole di Ibrahimovic, molto da guascone, non hanno aiutato. Però... La squadra che arriva al derby con l'acqua alla gola - la storia ce lo ha insegnato - diventa automaticamente la favorita del derby".