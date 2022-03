Marianella: "Il nostro calcio non ha colto la possibilità di essere il migliore per cecità dei dirigenti"

MilanNews.it

Presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio di Champions League, Massimo Marianella ha parlato della situazione del calcio italiano e dei fallimenti delle nostre squadre nella massima competizione europea. Marianella ha detto: “Il nostro calcio era la Premier League di oggi e non ha colto la possibilità di esserlo però economicamente, per la cecità di alcuni dirigenti. Economicamente abbiamo perso anche i soldi di Italia '90, non abbiamo reso il calcio equilibrato e non abbiamo saputo gestire neanche i soldi dei diritti televisivi”.