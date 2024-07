Marianella: "Morata sottovalutato, farà rendere di più Leao, Pulisic e tutto il Milan"

Massimo Marianella, intervenuto a SkySport24, ha commentato così l'arrivo sempre più probabile di Alvaro Morata al Milan: "Secondo me è sempre un po' sottovalutato, anche in Spagna. Lui ha un grande merito, cioè fa giocare meglio chi gli sta intorno. Io sono convinto che il Milan faccia un grande acquisto perchè, anche se non segnarà 40 gol, farà rendere di più Leao e Pulisic. Farà girare tutta la squadra meglio, conosce già la Serie A, credo che sia un acquisto azzeccato".

L'arrivo di Alvaro Morata al Milan è sempre più vicino, come confermano anche le parole di Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid: "Sembra che se ne vada... secondo quanto dice la stampa. Ci ha detto che restava e ora che se ne va. Non c'è problema, ma Morata è un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Né io né l'Atlético".