Marianella: "Quando c'è un lungo e grande amore che finisce c'è un po' di amarezza, quindi capisco le parole di Paolo Maldini"

Massimo Marianella, giornalista, si è cosìe spresso a SkySport sulle parole di Maldini: "Quando c'è un lungo e grande amore che finisce c'è un po' di amarezza, quindi capisco le parole di Paolo Maldini... Il suo amore col Milan ha radici familiari e capisco la delusione di un rapporto finito male per incomprensioni e non per mancanza di risultati. Io lo dico sempre: il Milan vince lo Scudetto per il lavoro straordinario di Pioli e per la struttura creata da Maldini e Massara.

Per alcune situazioni sono d'accordo con Paolo: con un fondo proprietario c'è un interesse economico, l'ottica aziendale cambia e parlare di bandiere diventa difficile. Sono d'accordo con Paolo quando parla di algoritmi. Leao è il giocatore più importante di questo Milan, mentre per De Ketelaere capisco lo scetticismo e bisogna dare adito ad una società che investe così tanto che dica di non averci azzeccato su di lui".