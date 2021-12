Marianella su Ibra: "Fa ancora la differenza in Serie A, Pioli è stato bravissimo a gestirlo"

Massimo Marianella, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Grande rispetto per il momento di Ibrahimovic. Si pensava che il rinnovo fosse stato fatto per gratitudine e invece lui fa ancora la differenza in Serie A e forse anche in Europa. Pioli è stato bravissimo a gestirlo, non era facile. Lo ha convinto che a volte può essere utile anche dalla panchina. La gestione mentale non era semplice e invece l'ha trasforta in carica. E' sempre un giocatore imprescindibile per quello che dà a tutti i livelli".