Marianella su Lukaku: "Andrei con Conte, al Milan si riproporrebbe una situazione emotiva difficile"

Ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista e opinionista sportivo Massimo Marianella, commentando il possibile futuro di Romelu Lukaku e dei rumors di mercato attorno all'attaccante belga. Ecco le interessanti parole di Marianella:

"Andrei al Napoli con Conte, conoscendo Lukaku. È molto sensibile, andare al Milan riproporrebbe una situazione emotiva difficile. Ritrovare Conte in panchina, in un ambiente in cui non ha avuto legami contrari, sarebbe meglio".