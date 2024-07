Marianella sull'interesse del Milan per Füllkrug: "L'attaccante della Germania e della finalista di Champions verrebbe a fare la riserva?"

Intervenuto a SkySport24, Massimo Marianella ha parlato così del mercato del Milan in attacco: "Dei nomi che sono usciti credo che sia il più adatto per l'attacco del Milan. Morata non è un attaccante da 20 gol a stagione, lo dice la sua carriera, ma potrebbe fare bene nel Milan per quello che permetterebbe fare agli esterni come Leao e Pulisic. E' un attaccante che sa sacrificarsi per i compagni, sa muoversi e far muovere gli altri. Metà della sua famiglia è italiana e quindi credo che tornerà volentieri in Italia. Penso che Morata sia il tassello perfetto per il Milan. Non so quale sarà la reazione dei tifosi, ma credo che il Milan abbia avuto un'ottima idea ad andare a prenderlo, anche per i costi che non sono eccessivi.

L'altro attaccante? Bisogna capire cosa cercano. Füllkrug verrebbe a fare la riserva? Bisogna capire se lui considera arrivare a fine carriera in una squadra storica come il Milan un salto di qualità oppure no. Bisogna spiegarlo all'attaccante della Germania e della squadra che è arrivato in finale di Champions League".