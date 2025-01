Marianella: "Walker è ancora giocatore, ha benzina in corpo. Ma non può giocare centrale in una difesa a quattro"

Il Milan ha scelto: è Kyle Walker il primo rinforzo per Conceiçao in questa sessione di gennaio. Mentre si cerca l’intesa col City per la riuscita dell’operazione Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport, parla così del terzino inglese:

“Walker va via perché è finito un ciclo del City, che sta ricostruendo dalla parte giovane: Doku, Haaland, questa tipologia di giocatori. Gli altri hanno la pancia piena, hanno vinto tanto. Walker è ancora giocatore, un giocatore estremamente fisico che ha ancora benzina nel corpo. Ha giocato da terzino destro, può giocare anche a piede invertito, ha giocato da terzo in una difesa a tre ma non può giocare da centrale in una difesa a quattro”.