Marino: "Gattuso un signore, il progetto di Gazidis è coraggioso ma potrebbe essere azzardato"

Pierpaolo Marino, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione attuale in casa rossonera: "Gattuso è stato signorile, non meritava di uscire da questo Milan. Ha tenuto la baracca in piedi fino in fondo nonostante tante vicissitudini, gli infortuni, giocatori mai visti in campo. Gattuso ha fatto tutto ed è stato lasciato anche solo. Ha fatto un atto di signorilità che nel mondo degli allenatori non accade mai. Gazidis sta spingendo per un cambio di mentalità, sta indicando qual è il progetto, vuole rifondare con un progetto di giovani, all'inglese, che regge dal punto di vista filosofico ma sembra essere un ponte verso il futuro. Il Milan è uno dei club più vincenti al mondo, non può accontentarsi di un progetto di giovani, le uscite di Gattuso e di Leonardo credo siano per volontà di dare svolta ai programmi, sono persone che avrebbero richiesto piani molto onerosi nell'immediato. I 40/50 milioni della Champions avrebbero alleggerito la posizione del club. Tutti ora si preoccupano di Donnarumma e Romagnoli, i più appetibili dal punto di vista di plusvalenza, ma il discorso è proprio filosofico, bisogna vedere quanto questo modello possa reggere nella realtà Milan che viene dalle grandi vittorie, una scelta coraggiosa ma da verificare meglio perché potrebbe essere azzardata".