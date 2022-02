Marino: "Il gol di Udogie? 48 ore di polemiche ma non vedo questo fantomatico tocco"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il Var non può decidere a sensazione, ma sulla scorta di documentazione inoppugnabile. Come hanno fatto l'arbitro Marchetti e, soprattutto, il Var Guida, professionista di vastissima esperienza, che non ha ravvisato dalle immagini un chiaro ed evidente errore". Lo ha detto, all'ANSA, il direttore dell'Area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, dopo le polemiche legate al gol del pareggio di Udogie con il Milan.

"Non c'è stata alcuna irregolarità: da 48 ore continuo a leggere e sentire polemiche eppure avrò rivisto le immagini diecimila volte e non sono riuscito a ravvisare questo fantomatico tocco. Sarebbe gravissimo se si arbitrasse a sensazione: bisogna attenersi a interpretazioni oggettive di quanto si vede in campo e nelle immagini Tv che servono a confortare l'operato del direttore di gara".