Marino: "Non so se il Milan sia veramente su Gasperini"

Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Atalanta, ha parlato a "Tutti Convocati" su ‘Radio24. "Questa sera possano esserci tante sorprese perché ci sono due squadre in lotta per il decimo posto, che vuol dire 6/7 milioni di euro in più in diritti tv che giocano contro due squadre che si giocano la Champions. Il Milan paga gli infortuni, l’Inter si è fatta male da sola con la vicenda di Mauro Icardi. Gasperini al Milan? Non so se il Milan sia veramente su di lui. Andare alla Roma? Meglio restare a Bergamo con la Champions piuttosto che andare in una piazza dove una partenza lenta non sarebbe accettata”.