Marinozzi: "Il Milan è clamorosamente fragile in questo momento"

Durante l'edizione di Campo Aperto in onda su Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato del caso Theo-Leao e del complicato momento che sta attraversando il Milan in questo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"I problemi dello scorso anno li stiamo rivedendo adesso. Anche se Fonseca, come ha raccontato, ha cambiato un po' strategia, soprattutto senza palla, ma i problemi sono gli stessi. Spesso sono i giocatori i campo che per recuperare un pallone, penso al primo gol subito dalla Lazio, non fanno lo stesso lavoro. C'è magari chi si accoppia con l'avversario, chi copre la zona. Quindi non c'è un lavoro congiunto, corale, ben fatto, linea difensiva non si muove bene quando deve muoversi di reparto, e la squadra è clamorosamente fragile in questo momento. Subisce troppi tiri di qualità molto alta, questo è un gol (quello di Castellanos in Lazio-Milan ndr) clamoroso da prendere, perché c'è una pressione non troppo aggressiva eppure c'è una lina molto alta, c'è Fofana che non segue l'avversario perché si occupa della zona, poi arriva l'uomo in ritardo, Quindi è un gol veramente goffo e sono tanti i gol così in queste prime tre giornate, con la giocata a sinitra, con l'area di rigore non difesa bene, un altro aspetto che ci portiamo dietro dal Milan dello scorso anno. Qui c'è tanto, ma tanissimo lavoro da fare, soprattutto senza palla, e cercare nella miglior maniera possibile sfruttare la qualità e il talento che ha questa squadra, perché questa squadra ne ha ed è ulteriormente aumentato con il mercato, perché è stato un buon mercato. Hanno anche messo delle toppe, penso Fofana in mezzo al campo, giocatore che Pioli non aveva. Quindi cercare di trovare questo equilibrio, e non è così semplice perché partiamo da una base veramente bassa".