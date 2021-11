Marinozzi: "Italiano e Pioli riescono a rendere partecipi le loro rose valorizzandole"

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky, è intervenuto a Sky Sport 24 analizzando un punto in comune fra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, che domani sera si affronteranno in Fiorentina-Milan: “Italiano e Pioli hanno un aspetto in comune, riescono a rendere partecipe tutta la rosa e a valorizzarla. Pioli ha aumentato il livello della squadra dandogli fiducia. Probabilmente domani nel Milan a destra giocherà Kalulu, che all’inizio della sua esperienza non sembrava poter partecipare al campionato di Serie A. Adesso è una delle prime scelte di Pioli”.