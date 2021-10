Marinozzi: "Nessuno ha avuto la sfortuna del Milan sin qui, ora c'è Ibra in aiuto"

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla mentalità del Milan: "È il Milan, giusto avere obiettivi alti. Nessuno ha avuto la sfortuna del Milan sin qui. Giroud e Ibrahimovic non li abbiamo mai visti... Le assenze sono tante e di natura differente; le alternative ci sono, Pioli e il suo staff stanno lavorando bene e il valore complessivo della rosa del Milan è di altissimo livello. Oltre al campionato c'è la gara con il Porto in Champions League, ma le assenza sono pesanti e toste. Speriamo in un ritorno brillante di Ibrahimovic: il Milan lo chiama in aiuto ancora una volta".