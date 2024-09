Marinozzi sul caso Theo-Leao: "È importante che ci sia un chiarimento rapido"

Durante l'edizione di Campo Aperto in onda su Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi ha parlato del caso Theo-Leao e del complicato momento che sta attraversando il Milan in questo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"Io spero di rivedere Theo e Leao in campo già a partire dalla sfida contro il Venezia. Significherebbe che la questione è risolta, è importante. Può esserci una differenza di vedute, uno scontro, anche verbale, quello che sia, ma è importante poi che ci sia un chiarimento rapido per non portarla per le lunghe. Però naturalmente questo atteggiamento è sbagliato, è evidente, è chiaro, bisogna ascoltare tutti, chi ha giocato, chi è stato alleantore, è un atteggiamento sbagliato".