Marocchi: "Mi dispiace per Maldini, voglio bene anche a Boban"

Giancarlo Marocchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'attuale situazione in casa rossonera: "Mi dispiace soprattutto per Maldini, voglio bene anche a Boban. Si accetta troppo velocemente che un grande giocatore non può essere un grande dirigente. Le squadre di Serie A sono bruttine e quasi tutte non hanno dirigenti ex calciatori, ci penserei un attimo al non utilizzare gli ex calciatori, perché loro ne sanno".