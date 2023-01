Marocchi: "Oggi mi aspetto la doppietta di De Ketelaere"

MilanNews.it

Giancarlo arocchi, ex giocatore, ha parlato così a Sky di Charles De Ketelaere nel pre partita di Milan-Sassuolo: “Mi aspetto la doppietta di De Ketelaere. Sembra la partita perfetta per lui. Non deve appiattirsi con la punta, così faciliti la fase difensiva del Sassuolo. Ci devi arrivare da più parti. Può essere la partita di svolta, ma farei attenzione anche a Berardi: il Sassuolo le ultime tre volte a San Siro, due volte con il Milan e una con l’Inter, ha vinto”