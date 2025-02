Marocchi: "Squadra sorda sia a Fonseca che a Conceiçao: non riesce a provare emozioni"

vedi letture

Il periodo del Milan è tutt'altro che felice: la squadra non è riuscita ad approfittare della carica derivante dal cambio di allenatore e della vittoria in Supercoppa contro l'Inter, facendosi eliminare dalla Champions League da un modesto Feyenoord e rendendo complicatissima la corsa al quarto posto in Serie A con la sconfitta in trasferta contro il Torino.

Giancarlo Marocchi, in diretta a Sky Calcio Club, parla così delle difficoltà di questo gruppo: "In una squadra c’è, in ordine di importanza, tecnica, tattica e l’emotività. Sono stati sordi a Fonseca e a Conceiçao. Purtroppo, questa squadra per la maggior parte dei giocatori, non sente. Non riesce a provare emozioni".