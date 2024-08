Marotta: "Chi la principale rivale allo Scudetto? Il Milan è quello maggiormente accreditato"

vedi letture

Nel prepartita di Genoa-Inter, sfida che aprirà il campionato di Serie A 2024/25, il presidente dei campioni d'Italia Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN svariando su più temi, come ad esempio il calciomercato e la lotta allo scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Su Gudmundsson

"Era più un effetto mediatico, non abbaiamo mai approfondito più di tanto perchè abbiamo un reparto offensivo che è già qualitativo perfino in termini numerici".

Come braccetto di sinistra l'obiettivo è più un profilo stile Bisseck o uno più esperto?

"Cerchiamo un giocatore alla Bisseck per profilo d'età e di valore, il profilo lo abbiamo già Ausilio e Baccin sanno lavorare con i giovani, non siamo in uno stato di ansia. Siamo in uno stato di defezioni, ma la squadra è di tutto rispetto e siamo ugualmente competitivi".

E' Palacios questa pista?

"No, non faccio nomi. Fare nomi senza trovare conclusione significa fare brutta figura: come ho detto prima, abbiamo delineato il profilo che cerchiato e questa è già una bella notizia".

C'è qualche squadra che si sta muovendo meglio?

"Il Milan è quello maggiormente accreditato ma mancano ancora 15 giorni. Non sappiamo ancora il valore delle nostre avversarie, noi sappiamo il nostro. La griglia è la stessa. Juve e Napoli sono cantieri in corsa e a queste aggiungo Atalanta e Roma, tutte candidate per lo Scudetto".