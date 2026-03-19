Marotta sula corsa scudetto: "L'Inter è la lepre che sta fuggendo ed è più facile fare il cacciatore"

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(ANSA) - MILANO, 19 MAR - L'Inter è la "lepre che sta fuggendo" ed è "più facile fare il cacciatore". Lo dice il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza. "Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile - risponde Marotta a chi gli chiede se sente il fiato sul collo del Milan nella volata per lo scudetto -. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi". (ANSA).