Marsiglia, brutto pre campionato per Tudor: oggi confronto con la squadra

È prevista in giornata una riunione a Marsiglia tra Igor Tudor e i giocatori dell'OM. A riportare la notizia è la stampa francese che fa sapere come la squadra si sia lamentata davanti al presidente Pablo Longoria della gestione del tecnico croato ex Verona. Il precampionato dei marsigliesi non è stato rassicurante, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, di cui l’ultima contro il Milan domenica 31 luglio. Tudor è accusato di avere metodi troppo autoritari che contrastano con la precedente gestione di Jorge Sampaoli. Si tenterà pertanto in giornata di allentare le tensioni e le incomprensioni. Tudor, 44 anni, è stato ingaggiato dall'OM lo scorso 4 luglio.