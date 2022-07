Marsiglia-Milan 0-2 all'intervallo, prima frazione convincente dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

È un Milan ben messo in campo e molto deciso quello sceso sul campo verde del Velodrome, in un match amichevole ben interpretato dai rossoneri in questi primi 45 minuti di gioco. L'atmosfera infuocata di Marsiglia viene gelata dopo 10 minuti da un sinistro chirurgico di Messias, nato dalla solita scavallata offensiva di Theo: palla all'incrocio e vantaggio Milan. Milan che si rende pericoloso, stranamente, più a destra che a sinistra: la catena Calabria-Messias funziona benissimo, anche grazie ad un Brahim Diaz bello frizzante che svaria su tutto il fronte. Il secondo gol nasce infatti proprio da quel lato: il capitano del Milan lancia il numero 30, che mette in mezzo per Giroud: Olivier di sinistro la piazza bene e non lascia spazio a Blanco. Pioli sarà sicuramente soddisfatto dei suoi ragazzi, che stanno interpretando le due fasi in modo impeccabile: da sottolineare infatti anche la prova di Tomori e Kalulu.