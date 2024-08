Martedì il Trofeo Berlusconi: i precedenti tra Milan e Monza in amichevole

vedi letture

In principio fu il Trofeo Luigi Berlusconi, che si disputò dal 1991 al 2021 (non si giocò nel 2013 e dal 2016 al 2020), poi è diventato “Trofeo Silvio Berlusconi” che è arrivato alla seconda edizione. Nel 2021 il Trofeo Luigi Berlusconi vide per la prima volta la non partecipazione del Milan, visto che si giocò Juventus – Monza.

Milan e Monza si affronteranno martedì alle 21 (diretta TV su canale 5 e diretta testuale sul nostro sito) per la seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi”. Questa iniziativa, istituita da Milan e Monza lo scorso anno, mantiene vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che con i due Club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale. È stato il Presidente più vincente nei 125 anni di storia del Milan, collezionando 29 trofei in 31 anni e portando il Club rossonero sul tetto del mondo. Acquisito il Monza nel 2018, il Presidente ha saputo prima riportare i biancorossi in Serie B dopo 19 anni dall'ultima volta e poi li ha condotti nel maggio del 2022 a una prima storica promozione in A, massima serie in cui ora si apprestano a militare per la terza stagione consecutiva, dopo due salvezze ottenute con largo anticipo. Il match si inserisce nel contesto delle celebrazioni del 125° Anniversario dalla nascita del Club rossonero. Le maglie utilizzate dai giocatori delle due squadre saranno messe all'asta su matchwornshirt.com e parte del ricavato sarà utilizzato da Fondazione Milan - in collaborazione con i due Club - per un progetto sociale a sostegno di giovani in difficoltà.

La scorsa estate (8 agosto 2023) a Monza, il Milan di Pioli si impose ai tiri di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Al vantaggio di Pulisic, rispose poco dopo Colpani e la sfida si decise ai calci di rigore. Per il Milan decisivo il goal di Thiaw, mentre per il Monza fu fatale l’errore di Birindelli.

Fra Milan e Monza, sono 26 i precedenti in gare amichevoli, con il bilancio che sorride ai rossoneri che hanno vinto in 18 occasioni contro i 7 pareggi. Nessun successo per i biancorossi, che hanno subito anche 74 reti a fronte delle 25 segnate.

Negli anni 90’ la sfida fra Milan e Monza era un classico dell’estate dei rossoneri, con i biancorossi che militavano in serie inferiori. Fra le due squadre, però spicca anche un 10-2 in favore del Milan nel settembre 1954. In quella gara protagonista assoluto fu Frignani che andò a segno ben quattro volte, mentre le altre reti portarono la firma di Nordahl, Vicariotto, Valli (doppietta) e Liedholm (doppietta).

A San Siro fra le due squadre l’ultima amichevole risale al 5 settembre 2020, quando i rossoneri si imposero per 4 a 1. Dopo il vantaggio di Calabria, il Monza pareggiò con Finotto, ma Daniel Maldini, Kalulu e Colombo fissarono il punteggio sul definitivo 4 a 1.