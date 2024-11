Martinez si gode Leao: "Uno dei migliori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno"

Super Rafael Leao con la maglia del Portogallo. Il numero 10 del Milan è stato uno dei migliori della propria nazionale nel netto 5-1 che la squadra lusitana ha inflitto alla Polonia in Nations League. Il rossonero ha aperto le ostilità con il primo gol della gara a inizio ripresa, una bellissima rete segnata di testa. In generale l'ennesima grande prestazione con la maglia del proprio paese.

E non è un caso che il CT Roberto Martinez si goda uno dei suoi talenti migliori. Come riporta O Jogo, infatti, queste le parole dell'allenatore del Portogallo su Rafa Leao: "Come affronta Rafael Leão la pressione? “Tutti i grandi giocatori vengono esaminati e questo piace ai giocatori. Rafael Leão è cresciuto molto agli Europei, ha giocato una grande partita contro la Francia e credo che questa partita sia stata il momento in cui è cresciuto molto. Oggi ha dimostrato quello che è, uno dei migliori giocatori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno. Per quanto riguarda il primo gol, non ci sono molti giocatori al mondo che creano quell'occasione”.