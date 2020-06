Massara: "Difficile fare previsioni sul Milan che sarà"

Il giornalista Dario Massara, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così del futuro del Milan: "La situazione strana ci impedisce anche di fare previsioni perché non si sa ancora nulla sul Milan che sarà. Arriverà davvero Rangnick? Se sì porterà dei suoi uomini, porterà un allenatore? Sarà lui l’allenatore? E che tipo di mercato vorrà fare? Al momento è impossibile da dire. Si giocherà a mercato aperto e anche in questo caso con un Milan che una spada di Damocle sulla testa. La possibilità di non continuare con Pioli potrà pesare, anche inconsapevolmente, sulla testa dei giocatori”.