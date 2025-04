Massara: "Fossi un tifoso del Milan non vedrei l'ora che finisca questa stagione"

Il Milan questa sera affronta la Fiorentina in occasione del 31° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sono in una situazione quasi impossibile in ottica quarto posto ma potrebbero rientrare nella lotta per un posto europeo. Della situazione attuale del club rossonero ha parlato, in diretta dagli studi di Sky Sport, il telecronista Dario Massara.

Questo il pensiero di Massara: "Se fossi un tifoso del Milan sarei continuamente spiazzato. Abbiamo tante volte parlato del caos dirigenziale che anche nell'ultima settimana ha avuto un’altra puntata. La cosa strana è l’assenza della presenza dei dirigenti a Milanello: in una stagione in cui le cose che non vanno bene, in una società che ha avuto Galliani prima, Maldini e Massara dopo è una mancanza. Se fossi un tifoso del Milan non vedrei l’ora che finisca questa stagione".