Massara (Sky): "Al Milan ci sarà un'altra rivoluzione"

Dario Massara, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così la nuova rivoluzione che ci sarà questa estate al Milan: "Per costruire qualcosa serve tempo. Al Milan ci sarà un'altra rivoluzione, si ricomincerà ancora da capo. Sarà anche un cambio di mentalità, Rangnick si occuperà di tutto, sarà il primo manager all'inglese in Italia. Il Milan è in fase di ripartenza per l'ennesima volta negli ultimi anni".