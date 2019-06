Massaro: "Il 93/94 è stato un anno magico, volevamo riprenderci quello che ci spettava"

Daniele Massaro, intervistato da The Guardian, ha parlato del post 1993 e di come il Milan reagì alla sconfitta col Marsiglia per poi arrivare in finale l'anno successivo: "Abbiamo reagito e non è facile quando perdi una finale europea. Abbiamo promesso a noi stessi che saremmo tornati. Nel primo giorno della preparazione estiva ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: "Torniamo e prendiamo quello che ci spetta". Quella estate, ogni giorno, ci siamo allenati per essere pronti per una grande partita. Eravamo pronti a combattere, è stata una reazione fantastica del club. Nel calcio ci sono delle stagioni magiche e il 93/94 è stato tale. La maggior parte dei giocatori ha avuto la miglior stagione della carriera, incluso me. Abbiamo vinto lo scudetto, ci siamo divertiti e abbiamo giocato un calcio incredibile. La gente ci veniva a vedere per vedere il nostro straordinario modo di giocare, è stato un piacere vederci giocare. Ci siamo divertiti a combattere insieme come una squadra, è stato il nostro segreto. E' stata la miglior ricetta per raggiungere la finale l'anno successivo dopo la sconfitta contro il Marsiglia. Mano a manco che ci avvicinavamo facevamo un passo ulteriore. Dal punto di vista fidico ci siamo preparati in una maniera incredibile, in ogni allenamento per le due settimane precedenti alla finale non abbiamo mollato un centrimetro, nessuno di noi. Eravamo delle macchine pronte ad andare in guerra, abbiamo lavorato duramente, come mai abbiamo fatto in carriera".