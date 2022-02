Massaro: "Oggi con la tecnologica credo sia impossibile sbagliare per gli arbitri"

MilanNews.it

Daniele Massaro, ex calciatore e brand ambassador del Milan, è intervenuto in un'intervista a Rai Sport tornando sull'errore che ha condizionato in negativo Milan-Udinese: “Ai miei tempi sugli episodi arbitrali si facevano tante discussioni, oggi se mi posso permettere credo sia impossibile sbagliare. Con la tecnologia che abbiamo è impossibile commettere errori di valutazione. Chi era al VAR non ha visto il fallo di mano, magari un arbitro esordiente per dimostrare la propria personalità poteva andarlo a vedere”.