Massaro: "Prima di Milan-Barcellona ci dicemmo: 'Vinciamo per Baresi e Van Basten'"

Daniele Massaro, intervistato da The Guardian, ha ricordato la finale di Champions del 1994 vinta dal Milan contro il Barcellona: "Mi ricordo il discorso prepartita di Capello come fosse ieri, disse: "Sapete quello che dovete fare, siete una grande squadra. Siete grandi campioni ma soprattutto siete grandi uomini. Non deludetemi". E non l'abbiamo fatto. Ci sentivamo tutti capitani perché sapevamo quello che stavamo facendo per Baresi, per noi era un leader e sarebbe mancato nella partita più importante. Ci siamo detti l'un l'altro: "Facciamolo per lui e per Van Basten, che non sarebbe stato in grado di rifarsi dopo l'anno precedente". E' stata una motivazione aggiuntiva che ci ha portato alla vittoria. Fu un'occasione incredibile, battemmo 4-0 il Barcellona. Segnai due gol, Savicevic e Desailly segnarono anche loro. E' stata la risposta perfetta per la sconfitta dell'anno precedente. E' stata la partita del secolo, sovrastammo la miglior squadra al mondo. I miei due gol valsero doppio perché riuscì a farlo in una finale di Champions per la squadra che tifavo da bambino. Abbiamo disputato una stagione fantastica, segnai gol importanti anche in campionato e fui chiamato per i Mondiali in USA quell'estate. Sono ancora in contatto con molti dei compagni, celebriamo sempre gli anniversari di quelle nottate magiche e i tifosi del Milan sono sempre gentili con noi".