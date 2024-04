Massimo Mauro è sicuro: "Uno come Pioli lo tengo, fine delle discussioni"

vedi letture

Stefano Pioli fa parlare di sè anche quando il Milan non gioca. Ieri sera il caso è stato lampante, quando a margine della seconda semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, nello studio di Mediaset si è parlato del futuro del tecnico del Milan: uno degli argomenti di discussione preferiti di questa stagione. A prendere le difese di Pioli ci ha pensato l'ex giocatore Massimo Mauro che ha promosso il lavoro dell'allenatore rossonero ed è poi partito con un discorso più ampio sulle scelte che si fanno in Italia sulle panchine.

Le parole di Massimo Mauro a difesa di Stefano Pioli, tecnico del Milan: "Uno come Pioli lo tengo: finite le discussioni. Onestamente, in Italia abbiamo visto stranieri che non conoscevano proprio il campionato, né i giocatori, solo perché arrivava il fondo di qua o il presidente di là. Anche al Milan avrebbero preso quel tipo di allenatore, poi per fortuna hanno tenuto Pioli. Quindi, per favore, tenetelo: è un uomo straordinario, un allenatore bravissimo. Se ci sarà una società alla sua altezza, secondo me, il Milan tornerà a vincere"