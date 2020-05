Master, ad Premier League: "Se un giocatore è positivo, la squadra non sarà costretta ad andare in quarantena"

La Premier League ha comunicato la propria linea guida in caso di un riscontro di positivo in quarantena. Queste le parole dell'amministratore delegato Richard Master: "Se un giocatore risulta positivo, a condizione che il giocatore sia stato socialmente distanziato come previsto in questi protocolli, quel giocatore rimarrebbe isolato per un periodo ma non sarebbe necessario per il resto del gruppo, perché i giocatori sono stati socialmente distanziati".