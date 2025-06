Materazzi sull'Inter: "I ragazzi hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante"

L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato da Barcellona, sede del Gran Premio di Formula 1, della pesantissima sconfitta subita dall'Inter ieri sera contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Psg-Inter? È stata una sofferenza, però si deve ripartire no? La mia carriera è partita con una sconfitta forte quando ho perso lo scudetto all’ultima partita nel 2002 e poi ho vinto tutto".

Poi ha continuato: "Auguro a tutti i ragazzi che hanno sofferto di ripartire, hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante, però sono pronti per ripartire e ne hanno l’opportunità perché nel calcio c'è questa possibilità di farlo. Non dico ogni tre giorni, ma in questo caso in 15 giorni, dato che poi si riparte con il Mondiale per Club". Futuro con Simone Inzaghi? Materazzi glissa: "Questo non spetta a me dirlo".