Mathieu svela: "Nel 1999 mi voleva il Milan ma decisi di non andare"

Jérémy Mathieu, ex difensore francese, è stato intervistato da L'Equipe e ha ricordato un episodio risalente al 1999 quando era al Sochaux: "Il Milan mi voleva quando ero sedicenne, fu Jean Fernandez a convincermi di non andare. Mi disse: "Non sei pronto e non sei abbastanza forte mentalmente per andare in questo momento, se ci vai ora sei un uomo morto". Col senno di poi posso dire che ha avuto ragione".