Matri: "De Ketelaere? È ancora troppo timido, deve giocare con più coraggio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente negli studi di DAZN nel post-partita di Empoli-Milan, Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha dichiarato su Charles De Ketelaere: "Su De Ketelaere ci sono grandi aspettative. Se vieni pagato 35 milioni è normale che la gente si aspetti tanto. Deve giocare con più coraggio, è ancora troppo timido. E' giovane, non va messo in croce ovviamente, deve ancora adattarsi al nostro campionato e ai suoi compagni".