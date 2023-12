Matri difende Leao: "Ogni volta che il Milan perde è sempre colpa sua"

Alessandro Matri, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a DAZN nel post Salernitana-Milan: "Maignan? La traiettoria è stata un po’ particolare, ma è un errore non da lui. Leao deve risolvere le partite? È vero ed oggi è mancato, ma non devi nemmeno concedere così tanto in difesa. Ogni volta che perde sembra colpa sua".

La pagella di Leao di MilanNews.it

Leao 5: ci si aspetta che possa demolire queste partite, invece dopo un primo tempo dove si fa vedere maggiormente nella prima fase, cala l’apporto qualitativo alla distanza. Nel finale ha anche la ripartenza che potrebbe ribaltare tutto, ma spara il pallone al casello di Sala Consilina.