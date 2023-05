Matri: "I numeri 9 del Milan i miei idoli: a me però non ha portato fortuna"

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alessandro Matri nel corso di Fedi speciale su DAZN pubblicato in occasione della sfida tra Juventus e Milan, ha parlato così del suo ritorno in rossonero e della famosa "maledizione della 9": "I miei grandi idoli sono stati i numeri 9 del Milan che purtroppo per me non è stato un porta fortuna. Quando mi viene ricordato di aver fatto male con la 9 del Milan, io voglio ricordare la parte bella: sapevo che prendere quella maglia era una responsabilità ma in comune scelta con Galliani, decidemmo di prenderla. Sul campo non è andata benissimo ma per me è un ricordo indelebile"