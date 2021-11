Matri: "Lavoro di Pioli a 360 gradi, con Maldini poi c'è una marcia in più"

Alessandro Matri, ex rossonero e oggi opinionista, ha parlato a DAZN del lavoro di Stefano Pioli nel pre partita di Milan-Sassuolo: "Credo che Pioli abbia fatto un lavoro a 360 gradi, sia dal punto di vista tattico che mentali. Ha dato sicurezza ai campioni e certezze ai giovani, dandogli possibilità di crescita e tempo per crescere. Quando poi c’è gente come Maldini che conosce il campo secondo me è una marcia in più. Credo che sia stato fondamentale per la conferma di Pioli. Maldini ha spinto molto per il rinnovo di Pioli”.