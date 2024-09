Matteo Gabbia come Mark Hateley: il voto della Gazzetta

vedi letture

Matteo Gabbia come Mark Hateley. Quando il centrale rossonero classe 1999 ha staccato in testa a Frattesi battendo Sommer sul primo palo e, di fatto, ha consegnato la vittoria nel derby al Milan, i tifosi rossoneri con più primavere sulle spalle hanno subito fantasticato con la memoria per tornare indietro di 40 anni, al 28 ottobre 1984. Si giocava il derby della Madonnina e i rossoneri non vincevano da 9 derby (sei sconfitte e tre pareggi), cioà da sei anni: quella volta ci pensò Mark Hateley che staccò in testa a Collovati e riconsegnò la città ai rossoneri.

Domenica ci ha pensato Gabbia saltato in testa a Frattesi e spezzando una serie di sei sconfitte consecutive che poteva diventare un record negativo. Questa è la similitudine che fa anche la Gazzetta dello Sport che nelle sue pagelle di fine giornata dà 8 al gol di Gabbia. La rosea spiega le analogie e illustra l'unica piccola differenza: l'assist per Hateley lo fece Virdis da destra in corsa, per Gabbia invece ci ha pensato (sempre da destra) Reijnders ma da situazione di palla inattiva.