Stefano Pioli ha grande stima in Matteo Gabbia: "Sta dimostrando di poter essere un titolare nel Milan" le parole pronunciate qualche settimana fa dal tecnico milanista. La coppia titolare in mezzo alla difesa è quella composta da Kjaer e Romagnoli, ma dietro di loro c'è un'alternativa di assoluto valore come Gabbia, che sta crescendo sempre di più giorno dopo giorno.