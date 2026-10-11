Come sta Matteo Gabbia? La risposta di Ruben Amorim
Nel corso del primo tempo di Sassuolo-Milan, partita terminata 1-1, il centrale rossonero Matteo Gabbia ha lasciato il campo per infortunio muscolare che sembra serio: il calciatore è uscito in barella e in lacrime. Era la sua prima gara da titolare in questa stagione. Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per raccontare le sensazioni sulle condizioni di Gabbia.
Il commento di Ruben Amorim su Matteo Gabbia e sulle sue condizioni: "Non so ancora di preciso la tipologia o l'entità, né la durata dei tempi di recupero. È chiaro che Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio del genere fa male, e ho percepito anch'io tutto il dolore che provava in quel momento"
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