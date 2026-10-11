Come sta Matteo Gabbia? La risposta di Ruben Amorim

Il commento nel post partita di Sky Sport di Ruben Amorim, tecnico del Milan, sulle condizioni di Matteo Gabbia, uscito per infortunio

Nel corso del primo tempo di Sassuolo-Milan, partita terminata 1-1, il centrale rossonero Matteo Gabbia ha lasciato il campo per infortunio muscolare che sembra serio: il calciatore è uscito in barella e in lacrime. Era la sua prima gara da titolare in questa stagione. Ruben Amorim, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per raccontare le sensazioni sulle condizioni di Gabbia.

Il commento di Ruben Amorim su Matteo Gabbia e sulle sue condizioni: "Non so ancora di preciso la tipologia o l'entità, né la durata dei tempi di recupero. È chiaro che Gabbia è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta titolare o meno. Un infortunio del genere fa male, e ho percepito anch'io tutto il dolore che provava in quel momento"