Matthaus: "Milan avanti di sette punti, ma al derby non conta"

"Punto su Dzeko per battere il Milan", così Lothar Matthaus, ex-giocatore dell'Inter, intervenuto su Tuttosport, che l’ha selezionato come giurista per votare il Golden Player 2021. L’ex pallone d’oro tedesco ha poi aggiunto: "Il Milan è in testa alla classifica, sette punti sull’Inter sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano: i nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivano al big match con il morale alto dopo la Champions".